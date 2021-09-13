«Он не хотел быть обузой сыну и дочери»: Соседов объяснил, почему Краснов оказался в хосписе

Как отметил музыкальный критик, у сценографа вся правая сторона тела не работала.

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, почему сценограф Аллы Пугачевой, Борис Краснов, провел последние дни своей жизни в хосписе.

«Я знаком с ним с 1991 года. Мы общались в основном по рабочим моментам. Я писал про всех деятелей эстрады, но их всегда держал на расстоянии, чтобы писать о них, что хочу. Когда он оказался на каталке, то очень сожалел о случившемся. Ему было неудобно перед людьми. Он стеснялся и переживал. Помощи он особо и не принимал. Голова у него прекрасно работала. Он не хотел, чтобы говорили о его болезни». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, это странно, что он оказался в хосписе. «Видимо, были такие отношения с родственниками. Он не хотел быть обузой сыну и дочери. У него не работало 80 процентов мозга. У него вся правая сторона не работала», — заметил Сергей Соседов.

Напомним, что сценограф Борис Краснов умер в возрасте шестидесяти лет. Он пережил несколько инсультов.

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