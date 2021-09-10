«Человек он был непростой, творческий»: дочь Краснова трогательно простилась с отцом, стоя у гроба

Дочь сценографа-художника Бориса Краснова 27-летняя Дарина не смогла сдержать слез, стоя у гроба своего отца на прощании с ним в траурном зале «Троекурово».

Как отметила Дарина, ее отец был ярким и талантливым человеком. Он бы мог еще многое сделать, но жизнь, к сожалению, распорядилась с ним жестоко. Также Дарина поблагодарила всех друзей папы, а также просила прощения. По ее словам, отец был новатором своего времени.

«И я иногда думаю, что он еще мог сделать, если бы жизнь не распорядилась так жестоко. Прошу всех, если он кого-то, когда-то обидел — у него был непростой характер, и человек он был непростой, творческий, — простите его! Он не со зла… Простите, если сможете, чтобы он мог спать спокойно». Дарина Краснова

Напомним, что сценограф Борис Краснов ушел из жизни в возрасте шестидесяти лет. Он пережил три инсульта, последний из которых стал роковым, сообщает «Комсомольская правда».

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