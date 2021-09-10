Галкин всерьез испугался за ее состояние: Пугачева едва не упала в обморок у гроба Краснова

Певица Алла Пугачева едва не упала в обморок у гроба своего давнего друга, который ставил ее «Рождественские встречи», Бориса Краснова. В какой-то момент Примадонну отечественной эстрады шатнуло. К счастью, рядом был ее муж телеведущий Максим Галкин, который ее поддержал и взял за руку.

Заметим, что Алла Пугачева безутешно рыдала у гроба Бориса Краснова. Они очень близко дружили. Когда Краснов заболел, то Примадонна оказалась одной из немногих, кто оказывал финансовую помощь давнему товарищу.

Когда Алла Пугачева прошла в зал, то села, прикрыла лицо руками и зарыдала. В этот момент ее качнуло в сторону. Максим Галкин сильно за переживал и стал успокаивать любимую жену. Примадонна едва не лишилась чувств, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Проводила в последний путь: Алла Пугачева перекрестилась и помолилась у гроба Бориса Краснова Примадонна пришла на траурную церемонию в большой зал «Троекурово».

Напомним, что Борис Краснов был одним из самых известных в стране художников-сценографов. Именно он ставил шоу многим звездам отечественной эстрады. На момент смерти ему было всего 60 лет.

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