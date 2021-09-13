«Я оплатила за него обед»: Ирина Виторган рассказала о бедственном положении Бориса Краснова

Актриса Ирина Виторган в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о бедственном положении сценографа Бориса Краснова перед его смертью.

«Когда он позвонил после инсульта, то я поехала к нему на встречу в кафе на Малой Бронной. Я поняла, что у него нет денег. Хотя он и говорил, что за все заплатит сам. Я оплатила за него обед. Многие перестают думать о человеке, когда ему плохо. Вспоминают всегда только об успешных и красивых. Все деньги были потрачены им в Швейцарии на лечение. Он в последние годы бедствовал». Ирина Виторган

Как отметил муж Ирины Виторган, Эммануил, Борис Краснов всего себя отдавал работе. «Он выпивал по 35 чашек кофе в день и выкуривал по пачке сигарет. Ему надо было все время двигаться. Он не мог сидеть на месте», — заявил популярный актер.

Напомним, что Борис Краснов умер в хосписе в возрасте шестидесяти лет. Он перенес несколько инсультов. На его прощание пришли многие звезды шоу-бизнеса. В том числе певица Алла Пугачева.

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