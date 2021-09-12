«Вся в маму»: в Сети восхитились талантливой игрой Лизы Галкиной

В этом году двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри стали второклассниками. Звездные наследники ходят в московскую гимназию, где стоимость обучения составляет 160 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Помимо школьной программы они изучают языки, занимаются в различных секциях, а по вечерам веселят маму и папу. В своем Instagram Максим Галкин показал, как Лиза, Гарри и Клавдия – дочь Кристины Орбакайте устроили домашний театр, чем привел в умиление своих фанатов.

«Лиза – вся в маму! Лиза – это шедевр! Артистичные какие, это, наверное, тоже по генам передается! Лиза, молодец, есть в кого!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают десятилетие со дня свадьбы. Недавно они вместе вышли в свет, где Примадонна произвела настоящий фурор моложавым видом и новым цветом волос.

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