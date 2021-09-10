«Я выдержал бы сутки в этом доме»: Малахов раскритиковал замок Галкина в деревне Грязь

Как отметил телеведущий, между ним и коллегой – пропасть во многих вещах.

Телеведущий Андрей Малахов в беседе с Софико Шеварднадзе раскритиковал замок в деревне Грязь, где живет телеведущий Максим Галкин с своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми.

«Максим без достаточного количества понтов, но мы очень разные. Иногда, правда, меня путают с ним. Думают, что я — Максим Галкин. Я даже не пытаюсь переубедить этих людей. Но между нами пропасть. Начиная от вкуса к современному искусству, к одежде, к архитектуре. Потому что представить, что я живу в этом замке. Ну честно. Даже если бы мне заплатили деньги, я выдержал бы сутки в этом доме, но не больше. Честно». Андрей Малахов

Как отметил Андрей Малахов, он молодой современный человек, который поездил и посмотрел, как живут в мире. «Извините, никого не хожу обидеть», — подчеркнул Андрей Малахов.

Напомним, что Максим Галкин несколько лет строил замок в деревне Грязь. Его стоимость оценивается в несколько миллионов долларов.

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