«Каждый день меняется»: Лиза Арзамасова рассказала о внешности новорожденного сына Левы

Недавно ставшая мамой звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова призналась в микроблоге, что не любит загадывать, строить планы и мечтать. Но в итоге, все происходит в ее жизни так, что лучше она ничего и пожелать не могла.

«У жизни, как мне кажется, есть какой-то свой интересный закон, который сам для нас выстраивает планы и воплощает то, о чем мы даже и не смеем мечтать. Это моя ничем не обоснованная маленькая теория и мой способ удивляться каждому новому мгновению, дню, году», — поделилась Лиза Арзамасова.

Разумеется, появление на свет сына Льва и свое материнство Лиза Арзамасова считает одним из таких событий в жизни. Давая понять, что она именно это имела в виду, когда писала пост, Лиза Арзамасова сопроводила его хештегом, который впечатлил ее поклонников, — «Лева — это клево».

«Лиза, классный слоган про Леву!», «Хештег — огонь, Лева — это, действительно, клево! На брата похож?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

Лиза Арзамасова тут же дала ответ, что пока об этом судить рановато.

«Каждый день меняется», — написала молодая мама в комментариях.

Напомним, Лиза Арзамасова впервые стала мамой 14 августа. Совсем скоро сыну Лизы и ее мужа Ильи Авербуха исполнится месяц.

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