«Мы совпадаем в гамме»: Лиза Арзамасова в пудровом платье из органзы и кардигане песочного оттенка вышла на прогулку с сыном

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова через пару дней отметит первый маленький день рождения сына. 14 сентября наследнику Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха исполнится ровно месяц.

Молодая мама много времени проводит с сыном и часто выходит с ним на прогулки в теплые сентябрьские дни.

На этот раз Лиза Арзамасова предстала на променаде с коляской песочного оттенка, Левушку она укутала в белое одеялко. А сама нарядилась в одном тоне с коляской сына.

Лиза облачилась в кардиган песочного оттенка, накинув его на пудровое платье из органзы.

«У Льва Ильича пополнение в «автопарке». И да, до такой степени развития, как маникюр в цвет авто, мне не дойти, но в хороший день мы с сыном совпадаем в гамме», — рассказала Лиза Арзамасова под фото с сыном.

Кстати, на днях молодая мама выходила на прогулку с коляской цвета хаки и тоже подбирала свой аутфит в одном тоне с ней.

Напомним, накануне, 11 сентября, Лиза Арзамасова впервые после рождения сына вышла на сцену. Она выступила в парке Зарядье на празднике в честь Дня Москвы.

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