«Слилась с коляской воедино»: стилист раскритиковала аутфит Лизы Арзамасовой на прогулке с новорожденным сыном

Актриса Лиза Арзамасова погружена в материнские заботы, ее сыну Льву нет еще и месяца. Не исключено, что именно поэтому, собираясь с ним на прогулку и желая, вероятно, выглядеть стильно и модно, молодая мама допустила досадный промах.

Лиза Арзамасова выбрала наряд по цветовой гамме один в один совпавший с коляской ее новорожденного сына и нарвалась на критику модного эксперта Teleprogramma.pro Дианы Кутеповой. Стилист сделала акцент на том, что Лизе Арзамасовой больше идут светлые оттенки, а вот хаки совсем ей не комплиментарен.

«Лиза выбрала трендовый оттенок в осеннем сезоне. Здесь мог бы получиться total look, но в сочетании с коляской хочется контраста, — отметила Диана Кутепова в беседе с Teleprogramma.pro. — Елизавета словно слилась с ней воедино. Скорее, стоило бы заменить пальто на более светлый тренч».

Кроме этого, по замечанию стилиста Дианы Кутеповой, модели и пальто, и обуви, которые продемонстрировала Лиза Арзамасова, уже не актуальны.

«Ботинки с железными вставками и тонкой подошвой уже устарели. Здесь может быть базовая модель ботинок без лишних вставок на шнуровке или лоферы на грубой платформе с теплым высоким носком. Пальто не подходит Елизавете по форме, значительно прибавляет ей возраста и веса, а расписные наклейки на спине, наоборот, говорят о детской наивности, да и в целом такие вставки на вещах дешевят образ. Что касается деталей, колготки и рюкзак выглядят просто. Если хочется надеть на осеннюю прогулку юбку или шорты с колготками, лучше отдать предпочтение цветным капроновым колготкам, тем более, прогулка с малышом не требует особого дресс-кода», — прокомментировала Диана Кутепова.

Единственное, за что Лиза Арзамасова удостоилась похвалы эксперта, это бейсболка.

«Отлично смотрится кепка в сочетании с коляской и Лизой, но к ней стоит выбрать комплект в стиле casual или sport шик», — заключила Диана Кутепова.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Кутепова – профессиональный стилист и fashion-продюсер фотосъемок. Прошла обучение в школе Selfmade на курсе персонального стайлинга у Татьяны Никейцевой. Дополнительно проходила курс по основам стилистики и мужскому стайлингу у Лейсан Усмановой, курс у Карины Нигай Fashion блогер. Опыт работы около трех лет.

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