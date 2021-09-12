«Вплоть до родов»: Ольга Бузова возьмет под опеку беременную поклонницу

Артистка Ольга Бузова решила помочь одной из поклонниц. Теперь знаменитость будет содержать фанатку, которая оказалась в затруднительном положении.

Бузова рассказала, что одна из ее поклонниц хотела сделать аборт. Девушка столкнулась с финансовыми трудностями, которые не позволяют ей растить малыша. Однако Ольга решила помочь фанатке.

«Я все делаю от сердца, но какие-то добрые дела стараюсь освещать. Я девушке сказала, что всю жизнь ответственность за нее нести не смогу. На первом этапе, вплоть до родов, буду ей помогать, а дальше она должна найти работу. Подписчица прислала снимок узи, там уже видны очертания малыша. Буду ей звонить, ведь она рассчитывает на мою помощь», — заявила Бузова на собственном YouTube-канале.

К слову, Бузова сама желает стать мамой. Певица надеется, что еще встретит достойного мужчину.

«Мне 35, я свободная, у меня еще все впереди. Я всю жизнь мечтала и мечтаю создать эту ячейку общества. Для меня этот вопрос очень актуален», — призналась Бузова.

Напомним, ранее Ольга Бузова с трудом успокоила телеведущую Викторию Боню. Бывшая жена предпринимателя из Монако Александра Смерфита закатила истерику в шоу «Звезды в Африке». Боня устроила скандал из-за того, что на проекте не оказалось нормальной еды.

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