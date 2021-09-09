Виктория Боня устроила истерику на съемках шоу «Звезды в Африке» из-за отсутствия еды

Телеведущая Виктория Боня устроила скандал на съемках шоу «Звезды в Африке» телеканала ТНТ. Причиной стала еда, которой Боне, как она посчитала, не досталось в нужном ей количестве.

По условиям шоу, звезды проходят различные испытания. В награду им как раз и достается еда. Те же, кто не справился с заданием остаются голодными. В их числе как раз и оказалась телеведущая. Боня была очень расстроена этим фактом.

В итоге звезда все-таки получила небольшую порцию еды. Однако даже после этого она не успокоилась. Виктория начала скандалить, обвиняя во всех смертных грехах участников и организаторов. Лишь с огромным трудом ведущим Ольге Бузовой и Михаилу Галустяну удалось успокоить коллегу, сообщает «СтарХит».

Напомним, что участники проекта «Звезды в Африке» выживают в диких условиях. Участие в шоу, в частности, принимают Анна Хилькевич, Митя Фомин, Светлана Пермякова и некоторые другие.

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