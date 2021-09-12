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Из серии 18+: Бузова расстегнула жакет и показала то, что советуют прикрывать

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» рекомендовала не выставлять зону паха.

Из серии 18+: Бузова расстегнула жакет и показала то, что советуют прикрывать
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко из программы в программу говорит на «Модном приговоре» о том, что неприлично появляться на улице в облегающих брюках и лосинах с открытой зоной паха. Люди волей или неволей будут смотреть в то место, которое не должно выставляться на обозрение публики. Актуальные сейчас лосины ведущая рекомендовала либо надевать в спортивный зал, либо примерять с жакетом, кофтой или блузкой ниже линии бедер.

Однако Ольга Бузова вряд ли слушала ее советы. Звезда любит появляться на публике в леггинсах и коротеньких топах, причем вовсе не во время занятий физкультурой.

Но на этот раз артистка превзошла саму себя, примерив не просто облегающие брюки, а буквально врезающиеся в ту зону, которую как раз не советовала показывать Хромченко. К слову, жакет на звезде был и неплохой длины, однако она предпочла его не застегивать.

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