Пошла против советов Хромченко: Бузова вышла на люди в облегающих лосинах с кроп-топом

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» заметила, что в этом сезоне актуальны лосины для повседневной носки. Однако она также обратила внимание зрителей, что это все-таки по большому счету белье. Выходя на улицу, их нужно правильно комплектовать, чтобы у людей вокруг не возникало ассоциаций, что вы забыли надеть брюки.

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Стилист рекомендовала носить с лосинами длинные жакеты или куртки, которые прикрывают бедра. И категорически не советовала сочетать их с короткими топами. А если речь идет о спортивном стиле, лосины можно примерить под шорты. Но в таком образе точно не стоит появляться в свете.

Ольга Бузова имеет свой взгляд на носку леггинсов. Артистка примерила трендовый спортивный костюм в цветок, сочетав лосины с кроп-топом, бедра звезды остались открытыми. В таком виде она появилась на публике, а не осталась дома, как советовала Хромченко.

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