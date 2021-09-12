Увлеклась танцем: Бузова в платье с эффектом голой кожи нелепо вывалила живот, забыв, что его нужно втягивать

Ольга Бузова побывала на шоу Comedy Club, где встретилась с Тимуром Батрутдиновым, с которым ей долго приписывали роман. Напомним, звезды снимались в одном шоу ТНТ «План Б», в котором подыскивали друг другу вторую половинку. Однако некоторым зрителям показалось, что знаменитости лучше бы смотрелись друг с другом. Разговоры подогревало кокетливое поведение с обоих сторон, которое они не могли скрыть на публике. Кроме того, пару замечали вместе на отдыхе. Тем не менее, артисты так и не признались в романе, до последнего заявляя, что они всего лишь друзья.

На юмористическое шоу ТНТ Ольга Бузова пришла в сексуальном платье с эффектом голой кожи. «Ты прекрасно выглядишь!» — сказал ей Тимур при встрече. Ольга прекрасно держалась перед ним, а потом бывшие коллеги по съемочной площадке записали для социальных сетей игривый ролик.

Парочка танцевала под песню Бузовой «Пока ты без дел», обнимаясь и заигрывая друг с другом. Однако от глаз публики не ускользнул и другой момент – Бузова забыла, что примерила обтягивающий наряд, с которым нужно быть предельно осторожным. В итоге ее живот стал объектом бурных обсуждений.

«У Оли животик вырос», «Платье не по размеру, похожа на гусеничку», «Где фигура?», «У нее животик», «Как беременная», «А что за пузико? Она от него беременная?» — написали комментаторы про ролик.

Уже по традиции, публика вновь посоветовала Оле и Тимуру все-таки создать пару и пожениться. Многие выразили надежду на скорую свадьбу. Любопытно, что ранее певицу заподозрили в романе с Даней Милохиным.

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