«Оль, перебор, как-то неестественно»: Бузова в кроп-топе показала настоящий размер своей груди

Минувшим летом Ольга Бузова целый месяц провела в Африке. Поющая ведущая стала лицом очередного проекта на ТНТ, а пред этим заявила о себе, как актриса. Популярная блондинка вышла на сцену МХАТа, чем вызвала самые разные эмоции у всех причастных к театру в целом – от восхищения до гнева. Вечер субботы Ольга провела в компании футболистов.

«Вот такая вечеринка. Кубок легенд среди звезд футбола», — сообщила Бузова в своем Instagram.

На фото телезвезда позировала в брюках из экокожи и кроп-топе без нижнего белья. Фанаты отметили, что снимок слишком отретуширован.

«Смотрится как-то неестественно! Слишком много ретуши! Оль, перебор!», — писали пользователи Сети.

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