«Словно голая»: Бузова в гипюровом платье и на шпильках блеснула фигурой на Comedy Club

Телеведущая приняла участие в съемках шоу Comedy Club. Павел Воля сразу попросил ее, вести себя не как обычно.

Ольга Бузова частая гостья на разных мероприятиях от премьер до красных дорожек. В этом году она рассталась с Давой. Поклонники заметили, что телеведущая не только стала больше времени уделять отдыху, но и теперь носит еще более откровенные наряды. При этом минувшим летом она баловала себя эклерами и драниками на съемках в Минске. Потом звезда призналась, что поправилась.

Примечательно, что Ольга по-прежнему носит мини-юбки. При этом она теперь устраивает себе тренировки, но не простые, а на пилоне. На этот раз день у артистки прошел насыщенно. Она не только выступила на «Модном приговоре», где отметилась в откровенном наряде, но и посетила съемки Comedy Club. Для такого случая Бузова облачилась в платье из гипюра. Полупрозрачный наряд подчеркнул ее формы. Туфли на шпильке дополнили ее образ.

Бузова устроила дефиле, показав ноги во всей красе. Потом она присела за один из столиков. На сцене появился ведущий Павел Воля. Он сразу обратился к звезде.

«Отключаю телефон. Паша не разрешает снимать сторис. Но вы скоро все увидите на канале ТНТ», — отметила артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что наряд из гипюра эффектно подчеркнул ее прелести. «Оль, ты просто шикарная», «Уже даже стыдно без дел сидеть, когда Оля вся в делах», «Словно голая», «Ну какое платье, очень красиво», «Ноги такие сочные», «Выглядишь потрясно», — прокомментировали кадры подписчики.

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