Рука сползла на бедро: Бузова в кружевном мини-платье сразила Батрутдинова при встрече

Телеведущая увиделась со своим старым другом впервые после лета. Он не только одарил ее комплиментом, но и позволил себе больше, чем просто обнять звезду.

Ольга Бузова в этом году успела не только устроить себе два отпуска в Европе, но и отсняться в новых проектах. Она целый месяц провела в Африке с Михаилом Галустяном, а также в три недели в Минске, где стала наставницей в шоу «Х-Фактор». Артистка каждый раз возила с собой несколько чемоданов с нарядами. Порой она не успевала на тренировки и баловала себя драниками. В итоге звезда призналась, что поправилась.

В последнее время Ольга часто путешествует. Она ездит по Москве на разные мероприятия. 11 сентября ей удалось отсняться для «Модного приговора» и побывать на шоу Comedy Club. Для появляется на съемках одного из любимых проектов она выбрала облегающее мини-платье с кружевом с эффектом голого тела. Бузова также надела туфли на шпильке. Она подчеркнула изгибы своей фигуры.

После съемок артистка встретила Тимура Батрутдинова. Как известно, они давно дружат. Порой молодые люди так тепло общаются, что им приписывают роман. Актер не сдержался увидев преобразившуюся Ольгу . Он не только ее крепко обнял, но и положил руку на ее бедро.Телеведущая была без белья, что придавало ее образу пикантности.

«Хорошо выглядишь, молодец!» — восхитился Тимур подругой.

Он также подарил ей букет алых роз.

«Мне очень приятно», — засмущалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга, а также галантным подарком Батрутдинова. Многие вновь заявили, что из них бы вышла красивая пара.

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