«Такое надежное плечо»: Анна Заворотнюк рассказала, что уже семь лет счастлива в отношениях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — призналась, что состоит в романтических отношениях. Бывшая девушка Егора Крида уже семь лет прячет от поклонников избранника.

Заворотнюк подчеркнула, что ее жених очень красив. Однако фото молодого человека фолловеры Анны так и не увидели. Дело в том, что возлюбленный Заворотнюк не хочет становиться публичным. А Анна не давит на бойфренда.

Дочь исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» рассказала, что на днях любимый отметил день рождения. Анна поздравила «вторую половинку» тортиком и своей солнечной улыбкой.

«Для меня в этой жизни самое важное — любить! И, конечно, быть любимой. Сегодня день рождения моего жениха, мы вместе уже почти семь лет! И в радости, и в горе. Сегодня я почти уломала его снять первый совместный Tik-Tok, но это похоже невозможно. И мне это в нем нравится. Да что говорить, мне в нем все нравится, я очень благодарна судьбе, что рядом со мной такое надежное плечо», — призналась Заворотнюк.

Недавно, модель показала трендовый образ с ботфортами.

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