Рецепт из тыквы от Заворотнюк-младшей: как дочка актрисы готовит нежный крем-суп на кокосовом молоке

С наступлением осени рацион звезд разнообразили овощи с грядки. Многие из знаменитостей выращивают все то же самое, что и обычных садоводы-любители, а это значит, что на их столах в изобилии кабачок, тыква, картофель и, разумеется, помидоры и огурцы.

Старшая дочка Анастасии Заворотнюк Анна как настоящий блогер – к слову, у нее уже более 200 тысяч фолловеров – решила поделиться актуальным рецептом осеннего блюда. Девушка сообщила подписчикам:

«Для тех, кто любит тыкву, я приготовила рецепт нежного крем-супа, который подарит осеннее настроение», — сообщила красотка.

Для крем-супа по рецепту дочки Заворотнюк понадобится 1 кг тыквы, 100 мл кокосового молока, 350 мл воды, 4 г молотой куркумы, по 1 г молотого имбиря и молотого сухого чеснока, соль по вкусу.

«Тыкву нарезать кубиками и запечь в духовке, переложить в кастрюлю с толстым дном и залить водой», — рассказывает хозяюшка.

Кокосовое молоко добавить, когда уже тыква разварится полностью, следом отправить специи, взбить блендером. «По желанию добавить тыквенные семечки или сухарики. Наслаждайтесь!», — пожелала красотка поклонникам.

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