«Мечта наяву»: Анна Заворотнюк поблагодарила маму за возможность учиться за рубежом

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк — Анны — появилась запись, в которой знаменитость призналась, как она попала в один из вузов США.

Заворотнюк поблагодарила свою знаменитую маму за возможность учебы в элитном университете Нью-Йорка. Анна рассказала, что для нее было мечтой поступить в заграничный вуз. Несмотря на различия российского и американского образований, Заворотнюк с теплотой вспоминает студенческие годы.

«Так часто вспоминаю свою студенческую жизнь в Нью-Йорке. Это была самая настоящая мечта наяву. Как же я благодарна своей замечательной маме за такую возможность», — заявила Анна.

Экс-возлюбленная исполнителя Егора Крида отметила, что первой дисциплиной в университете для нее стало «Искусство экологии». Заворотнюк столкнулась с тем, что почти все одногруппники оказались гораздо успешнее ее. А Анне нечем было похвастаться.

«Тут очередь доходит до меня, и мне становится так стыдно, что я не могу вымолвить ни слова. Все, что я могу сказать, — это свое имя, но никаких заслуг у меня нет! Я в итоге сказала что-то вроде:«Я из России, у нас все едят мясо и носят шубы». Они посмеялись, но, наверное, это было потому, что они толерантные», — вспомнила Заворотнюк.

Напомним, Анна увлекается макияжем и часто делится своими бьюти-экспериментами с поклонниками.

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