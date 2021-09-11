Анна Заворотнюк вслед за Викторией Дайнеко облачилась в кожаные ботфорты

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — показала актуальные сапоги высотой до середины бедра. Фото нового фэшн-образа знаменитость опубликовала в личном микроблоге.

Заворотнюк облачилась в лилово-коричневый пиджак в клетку и кожаную юбку длины мини. Анна дополнила аутфит ботфортами из черной кожи с матовым эффектом. Примечательно, что ранее исполнительница Виктория Дайнеко тоже хвасталась черными высокими сапогами. Вот только у певицы обувь была лакированной. И вместо квадратного каблука Дайнеко отдала предпочтение шпильке.

Что касается Заворотнюк, в ее образе присутствовали жемчужные серьги и бусы, а также серебристая сумочка Prada. На руках у Анны переливались браслет в виде золотой цепи и кольцо из того же металла.

«Сережки очень классные», «Роскошная», «Какие же у вас образы восхитительные», «Потрясающе», «Аня, вы невероятно красивая и очаровательная», «Нравится жакет, очень стильный. И сумочка тоже», — похвалили поклонники Анну за ее образ с трендовыми сапогами.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась рецептом фетучини с грибами по-домашнему.

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