Не смогла забыть: Королева расплакалась в эфире «Секрета на миллион»

Когда Лера Кудрявцева упомянула об измене возлюбленного артистки, певица не смогла сдержать слез.

Исполнительница Наташа Королева разрыдалась во время беседы с Лерой Кудрявцевой. Причиной слез стали воспоминания знаменитости.

Несмотря на прежние слова о прощении, Королева не забыла измену мужа. Певица вместе с избранником стали гостями в студии «Секрета на миллион». Исполнительница хита «Маленькая страна» откровенно поговорила с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Королева и Глушко вспомнили о трудных моментах супружеской жизни. Казалось, что прежние размолвки остались в прошлом. Однако боль от предательства все еще терзала певицу. Королева расплакалась, когда обсуждала измену Тарзана.

«Жизнь каждого из нас богата на события, казалось бы так и должно быть, только вот события эти — разные. Но для каждого из нас они важны. В этой программе затронуты очень жизненные истории, услышав их, кто-то улыбнется, кто-то разделит со мной грусть, а кто-то откроет для себя что-то новое, будут и праведники, которые обязательно осудят», — рассказала Королева о состоявшемся разговоре в своем микроблоге.

Напомним, ранее муж Наташи Королевой — Сергей Глушко — признался в измене артистке. При этом Тарзан утверждал, что находился не в трезвом состоянии.

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