«В ней собрался весь комок грязи»: Тарзан продал квартиру после истории с любовницей

Об этом он сообщил Королевой на съемках шоу про выживание на острове.

Скандал с изменой Тарзана своей жене Наташе Королевой, похоже, плавно перетек из вечерних ток-шоу в передачу, посвященную выживанию, которая стартовала на канале «Пятница!» Программа под названием «Племя» оправляет звезд на африканский остров, где они должны прожить несколько дней с полудикими аборигенами. Первой, кто отважился на этот эксперимент, оказалась певица Наташа Королева, которой крайне нужно было перезагрузиться после тяжелого 2020 года.

В первом выпуске шоу зрители узнали, что 47-летняя артистка отправилась на остров. Там же она рассказала о своем выкидыше, который случился на фоне скандала с интимными фото. Во втором эпизоде появился Тарзан, который примчался в Африку вслед за женой, чтобы не оставлять ее одну. Женщина появлению супруга была не очень рада. А в третьей серии нас ждет продолжение истории с любовницей Сергея Глушко: известный бодибилдер признался супруге, что продал их квартиру, в которой происходили измены.

«Я хочу тебе сообщить одну новость, которую ты еще не знаешь. Я продал квартиру — решил, раз уж она такая несчастливая для нашей семьи и в ней собрался весь комок грязи, то ее лучше продать. Я знаю, что ты морально туда не хочешь возвращаться», — сказал Тарзан Королевой на съемках. «В чем квартира виновата? Диван бы этот продала. Правда, девушка с обостренной фантазией рассказывала, что они якобы кувыркались на семейном ложе и чуть ли не в моих пижамах, но на самом деле все гораздо прозаичнее», — отреагировала на эту новость певица.

Сможет ли Наташа принять решение мужа и какие новые испытания им приготовило шоу «Племени»? Смотрите третий выпуск выживалити на телеканале «Пятница!» — 23 декабря в 21:00.

Кстати, финальный выпуск с участием Наташи Королевой выйдет в эфир 28 декабря в 19:00.

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