В молодежном стиле: Лера Кудрявцева в костюме оверсайз устроила прогулку по парку

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она вела множество популярных передач, а теперь является ведущей шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Ко всему прочему, ее часто зовут вести концерты и торжественные мероприятия. Недавно она вернулась из Сочи, где провела неделю. 50-летняя блондинка вела «Новую волну» и каждый день облачалась в новые наряды.

А теперь Лера снова находится в Москве. Она отвела трехлетнюю дочку Марию в садик впервые. Теперь почти каждый день телеведущая ездит на съемки. Она не скрывает, что любит свою работу, но порой она очень утомительная. Так, 9 сентября жена Игоря Макарова показала, как расслабляется. Она отправилась гулять по парку среди деревьев. Кудрявцева облачилась в черный спортивный костюм и кроссовки на толстой подошве. Примечательно, что ее преследовал дрон.

Поклонники нечасто видят звезду вне работы. Многие отметили, что она выглядит очень молодо в наряде в молодежном стиле. Другие посчитали, что, возможно, она была в гостях у Сергея Лазарева, у которого есть дача за городом. «Это так за вами муж следит во время прогулки!? Ревнует, значит, любит», «Красиво! Лерусь не грусти, все будет хорошо!», «Вы бесподобны! Вы для меня пример целеустремленности!», «Такая молодая, девочка просто», — прокомментировали пост подписчики.

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