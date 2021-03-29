Наташа Королева впервые за 20 лет назвала настоящую причину разрыва с Игорем Николаевым

Наташа Королева много лет замужем за Сергеем Глушко. Певица счастлива с Тарзаном и крайне редко вспоминает свои предыдущие отношения.

Но, несмотря на то, что с момента разрыва Королевой и Игоря Николаева прошло уже 20 лет, поклонников до сих пор интересует, что же случилось у пары.

Когда юная талантливая артистка встретила композитора, ей было всего 16 лет. Два года их отношения были только рабочими, но тесное общение переродилось в настоящую любовь.

Пышной свадьбы у артистов не было, и этот факт очень расстраивал певицу. Ей хотелось надеть красивое белое платье, сесть в украшенную машину, но такую возможность Николаев не предоставил.

За десять лет брака они пережили много кризисных моментов. Часто причина крылась в сложном характере Игоря Николаева.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — отметила певица в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Устав от постоянных сложностей, Королева решила поставить точку в отношениях с Николаевым. Артисты смогли расстаться тихо и без скандалов. Николаев разрешил экс-супруге исполнять написанные для нее хиты, сообщает сайт OA.

Ранее Андрей Малахов вспомнил скандальную историю с Тарзаном и его любовницей. Он поделился, что Сергей Глушко посетил несколько программ и предлагал рассказать в эфире о любовном треугольнике.

За откровенные подробности Глушко просил два миллиона рублей, сообщает телеканал «360».

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