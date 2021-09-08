Вечерний выход в свет: Галкин заснял, как дурачится с Пугачевой в автомобиле

Максим Галкин уже почти 20 лет счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой. Они растят детей Лизу и Гарри. Двойняшки в этом году пошли во второй класс. Обычно вечерами родители играли с малышами. Они любят устраивать домашние спектакли и танцевать. Однако после пандемии супруги стали чаще появляться на публике. Алла Борисовна недавно побывала в гостях у Валентина Юдашкина.

А вот 8 сентября Галкин уже был дома после небольшого отпуска в Хорватии, где отдыхал с братом Дмитрием. Артист собрался выйти в свет вместе с женой. В соцсети он поделился видео, которое снял для «ТикТока». Юморист запечатлел себя в дорогостоящем автомобиле. Рядом с ним сидела Примадонна. Она надела клетчатое пальто поверх блузки и брюк. Певица сделала новую прическу с челкой-шторкой и высоким хвостиком.

Пара дурачилась в автомобиле под хит артистки «Будь или не будь». Артистка даже показала язык на камеру, демонстрируя хорошее настроение.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна. Многие не поверили, что ей 72 года. «Супер. Ви очень милые. И хорошо смотритесь вместе», «Это Алла Пугачева? Да нет! Этой девушке лет 30!», «Алла — красотка, а Максим — возмужал», «Это действительно Алла? Респект! Но предполагаю, что двойник», — прокомментировали пост подписчики.

«Конечно, Алла! Я что с двойником разъезжаю?» — посмеялся Галкин.

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