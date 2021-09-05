Оксана Федорова в силуэтном платье в пол со струящимся шлейфом предстала на светском вечере

Победительница конкурсов красоты стала ведущей бала, который состоялся в Санкт-Петербурге. Она сменила несколько образов.

Оксана Федорова прославилась, так как участвовала в конкурсах красоты и даже победила в престижном конкурсе «Мисс Вселенная», но с короной она ходила недолго. Позже ей удалось стать телеведущей. Более того, она участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия. Минувшим летом Оксана смогла провести время с деть и мужем, но к 1 сентября приехала в Москву и отвела наследников в школу.

Теперь Оксана вернулась к привычному ритму жизни. Она приехала в Санкт-Петербург, где приняла участие в Дрезденском балу. Светская львица поделилась кадрами с репетиции. Она стала ведущей, но при этом ей удалось станцевать вальс. Сначала на красной дорожке брюнетка появилась в платье-рыбке с перьями. А вот концерт Федорова вела уже в другом образе.

Перед публикой она появилась в платье в пол со струящимся шлейфом. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру. Легкие локоны и вечерний макияж дополнили бальный аутфит.

Поклонники восхитились элегантностью 43-летней телеведущей. Ее образ вызвал много одобрительных отзывов. «Самая красивая на планете Земля», «Какая красотка», «Очень изящно», «Платье сказочное», «Вы — шикарная! Красивое платье, потрясающее», «Какая же вы красавица!», «Какое красивое событие и какая красивая вы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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