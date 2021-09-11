«Он человек — ищущий, хороший артист»: Варшавер отреагировал на слухи о наркомании Певцова

Как отметил директор «Ленкома» с расширенными полномочиями, ему смешно слушать подобные сплетни.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер отреагировал на появившиеся в некоторых средствах массовой информации слухи, что актер Дмитрий Певцов является наркоманом. Также пресса писала, что звездный актер может злоупотреблять алкоголем.

«Даже смешно слушать. Певцов алкоголик или наркоман – это какая-то глупость полнейшая. Он человек ищущий, хороший артист». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, Дмитрию Певцову просто некогда заниматься подобными делами. Он сильно загружен работой в театре. Актер появляется на сцене чуть ли не каждый день, когда идут постановки, сообщает портал blitz.plus.

Ранее Дмитрий Певцов заявлял, что в современном искусстве множество проектов, несущих вред для человека. После этого на актера с критикой обрушился автор романа «Текст» Дмитрий Глуховский. Дмитрия Певцову он посоветовал посетить нарколога.

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