Почти обогнал маму и отца по росту: каким вырос красавец-сын Певцова от Дроздовой

В свои 13 лет Елисей отличается стойким характером - он вдумчивый и любознательный парень.

В августе единственный сын Ольги Дроздовой отпразднует свой день рождения. Юноше исполнится 14 лет. Звездные родители парня не так часто радуют поклонников совместными семейными кадрами. Однако посетив театр «Современник» актерская чета не оставила это событие без внимания. Сейчас у Елисея каникулы и он проводит время с близкими.

Дмитрий Певцов в личном микроблоге поделился свежим фото, запечатлев красавицу-жену в элегантном черном платье-футляре похожем на стильный удлиненный жакет. Ольга блеснула тонкими изящными щиколотками, примерив босоножки на шпильке.

Сын актрисы уже почти обогнал маму и отца по росту. Многие поклонники пары уверены, что через несколько лет Елисей, как и его отец когда-то в молодости, станет грозой девичьих сердец. Миловидный юноша хорош собой, а его черты лица еще не потеряли детского очарования и припухлости.

«На премьере в театре Современник», — подписал семейный снимок Певцов. «Какой красавец-сынишка», «Ого! Парень-то совсем взрослый», «Такая невинная, милая внешность у мальчугана», «Ну все! Все невесты будут его», «Видна порода! Такой же статный красавец растет, как и отец», «В кино можно снимать — хорошенький, добрый мальчишка», «Шикарные мужчины рядом с такой элегантной дамой», «Паренек и правда хорош собой», «Ух! Эта юность и честный взгляд», — пишут фолловеры.

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