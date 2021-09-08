«Храни вас Господь, ребята»: Дмитрий Певцов стал крестным отцом сына своих студентов

Актер Дмитрий Певцов в Instagram разметил милое видео, на котором он запечатлен с ребенком на руках. Как оказалось, он стал крестным отцом сына своих студентов, которые создали семью.

«Особенная радость, когда у твоих студентов и выпускников начинает что-то получаться в профессии. Но когда такие результаты в жизни — семья, муж, ребенок — это радость особенная, почти отеческая… Ну, вот, у меня появился еще один крестный сынок, Иван — сын Кристины Александровой и Владимира Веревочкина. Храни вас Господь, ребята».

Дмитрий Певцов

«Дмитрий, побольше бы таких радостных моментов в жизни», «Какая радость на лицах. Поздравляем сердечно», «На одного православного христианина больше. Поздравляем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2013 году Дмитрий Певцов и его жена актриса Ольга Дроздова набрали в Институте современного искусства актерский курс. С 2019 года актер – заведующий кафедрой Театрального искусства.

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