«Царствие небесное. Уже девять лет»: Дмитрий Певцов почтил память покойного сына

Актер разместил снимок Даниила, на котором молодой человек как две капли воды похож на своего отца.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram почтил память своего покойного сына Даниила. Он разместил кадр, на котором запечатлен молодой человек. Причем Даниил на фотографии как две капли воды похож на фотографии на своего отца.

«Царствие небесное. Уже девять лет». Дмитрий Певцов

«Дмитрий, сначала подумала, что это вы в молодости. Царствие небесное», «Как же он на вас похож. Просто одно лицо», «Как быстро летит время. Света вашему мальчику», «Как жаль, что уходят так рано из жизни такие красивые ребята», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Даниил Певцов родился у актера от отношений с актрисой Ларисой Блажко. Сын Даниил появился на свет летом 1990 года. Певцов и Блажко расстались вскоре после рождения общего наследника. Даниил Певцов погиб в результате несчастного случая 3 сентября 2012 года. Актер очень близко к сердцу воспринял данную трагедию.

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