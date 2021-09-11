«Сколько у Машеньки впечатлений»: Сергей Безруков покормил вместе с дочкой лебедей в Евпатории

Артист взял старшего ребенка Анны Матисон с собой на гастроли в Крым.

В одной из последних публикаций личного микроблога актера Сергея Безрукова появилась свежая фотография знаменитости вместе с дочерью Машей. Девочка кормила лебедей вместе с отцом.

Старшая дочь Безрукова и Матисон насладилась прогулкой вместе с отцом. Девочка в шляпке с круглыми полями и розовой лентой облачилась в молочный лонгслив в горох и яркие брюки цвета фуксии. Малышка увлеченно кормила белых лебедей в Евпатории. Маша даже не заметила, как папа запечатлел ее на камеру.

К слову, Безруков в дымчатой кепке расплылся в улыбке от умилительной картины. Сергей показал, как дочке понравилось кормить диких птиц.

Поклонники актера остались в восторге от снимка. Они отметили, что Безруков не дает девочке скучать:

«Сколько у Машеньки впечатлений», «Сразу видно, Машуне понравилось», «Вот это приключения!».

Напомним, недавно Сергей Безруков нарядил дочь в кипенно-белое платье и розовый джемпер со шляпкой. Актер доказал, что неплохо понимает в женской моде. Поклонницы Безрукова оценили фэшн-выбор «начинающего стилиста».

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