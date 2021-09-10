«Маша снова рядом»: Сергей Безруков показал повзрослевшую дочь на экскурсии в Крыму

Артист вспомнил одну из своих любимых книг детства. О ней он рассказал своим малышам.

На личной странице актера Сергея Безрукова появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировал прогулку в Крыму со своей семьей. Звездный родитель похвастался подросшей дочерью Машей.

Безруков провел персональную экскурсию по Керчи для своей дочери. Девочка в дымчатых джинсах и бледно-синем лонгсливе в сочетании с голубой бейсболкой насладилась семейным досугом. Малышка внимательно следила за всем, что показывал папа.

«Сегодня Керчь! Гуляем по Пантикапею. А вечером снова моноспектакль. И Маша снова рядом. Всем добра! Если будете в Керчи, обязательно посетите Музей обороны Керчи, Аджимушкайские каменоломни. Это надо видеть! Про это надо знать! В детстве у меня была любимая книга про Володю Дубинина — «Улица младшего сына» Льва Кассиля. Светлая память героям обороны Керчи», — отметил Безруков.

Поклонники Сергея остались в восторге от кадров семьи Безруковых. Они похвалили актера за такую познавательную прогулку для дочери:

«Как здорово!», «Машенька — дюймовочка папина», «Молодцы!», «Какая хорошая девчушка! Глазки такие умные!», «Счастливая, Маша! Везде папа ее повозит!».

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