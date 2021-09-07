Кипенно-белое платье, джемпер цвета розы и шляпка: Безруков нарядил дочь в Крыму, как денди

Дочь Сергея Безрукова — пятилетняя Маша — явно заслужила этот отдых. В настоящий момент она вместе со своим знаменитым отцом путешествует по Крыму. Актер гастролирует с моноспектаклем по городам полуострова, а его дочь с удовольствием сопровождает его. Артист заметил, что впервые взял ребенка с собой в командировку.

Машенька, по словам знаменитости, очень хорошо помогала его жене Анне Матисон, своей маме, с маленьким братиком Васенькой, на которого, конечно же было переключено основное внимание их родителей. И сейчас настал ее час — папа в поездке уделяет все свое свободное время только ей.

Родственники уже успели полюбоваться красотой моря, сходили в бассейн и занялись рисованием. Теперь же они посетили океанариум, где развлеклись кормлением рыбок.

«Для рыбака это, конечно, испытание, но в нашем деле все начинается с прикормки. Клев — супер! Спасибо за возможность самому попасть в детство вместе с Машей!» — написал Безруков в личном блоге.

Несмотря на отсутствие рядом мамы, Маша, стоит заметить, была одета как настоящая денди: в кипенно-белом платье из хлопка, джемпере оттенка натуральной розы и в двухцветной шляпке. Папа явно внимательно следит за стилем дочери.

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