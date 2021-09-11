Зудина сыграет в постановке Богомолова про жизнь столичной богемы

Режиссер Константин Богомолов сообщил о планах на новый театральный сезон. Примечательно, что муж Ксении Собчак вернет на сцену Марину Зудину.

Вдова Олега Табакова исполнит роль в спектакле «На всякого мудреца». Богомолов внес в пьесу Островского свои коррективы и намеревается показать историю жизни столичной богемы.

«Я не скрываю, что переписывал текст Островского, добавляя из других авторов, сочиняя самостоятельно. В случае с Островским мне кажется это наиболее естественным, потому что Александр Николаевич писал свои комедии про здесь и сейчас, реагировал на яркие события своего времени. Спектакль будет о том, насколько нелепо может выглядеть столичная богема, желающая казаться тонкой, передовой, осведомленной в разных областях: от искусства до «вечных ценностей», — отметил Богомолов для КП.

К слову, кроме Зудиной, в спектакле сыграют Александр Новин, Кирилл Власов, Наталья Щукина, Виктор Вержбицкий и другие российские артисты.

Напомним, ранее Марина Зудина поделилась архивным снимком. Актриса показала, как выглядела в детстве.

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