Больше полувека назад: Марина Зудина поделилась снимком, на котором предстала маленькой девочкой

Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина показала архивное фото в день своего рождения.

Известная актриса, звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина третьего сентября отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 56 лет.

В честь этой прекрасной даты Марина Зудина поделилась в микроблоге архивным снимком, которому уже больше полувека. С черно-белой фотографии смотрит хорошенькая девочка с кукольным личиком, на вид ей не больше двух лет. Малышка облачена в темное пальто с капюшоном, отороченным мехом, с бубонами на завязках и белую шапочку.

«Как жаль, что невозможно вечно оставаться юной. Но как прекрасно достичь возраста, когда это перестает иметь значение. Без фильтра, без фотошопа и без массы всего, что мне приписывают», — подписала кадр Марина Зудина.

Одними из первых на публикацию откликнулись звездные подруги и коллеги Марины Зудиной Вика Цыганова и Дарья Мороз.

«Совсем не изменилась!» — отреагировала на снимок Вика Цыганова. «Марина, прекрасная, с вашим днем! Восхищаюсь вашей красотой и профессионализмом! Желаю гармонии! Во всем!» — поздравила недавно отметившая 38-летие Дарья Мороз.

Напомним, на днях архивным снимком делилась певица Валерия. Она показала, как выглядела в первом классе.

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