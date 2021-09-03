Больше полувека назад: Марина Зудина поделилась снимком, на котором предстала маленькой девочкой

Известная актриса, звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина третьего сентября отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 56 лет.
В честь этой прекрасной даты Марина Зудина поделилась в микроблоге архивным снимком, которому уже больше полувека. С черно-белой фотографии смотрит хорошенькая девочка с кукольным личиком, на вид ей не больше двух лет. Малышка облачена в темное пальто с капюшоном, отороченным мехом, с бубонами на завязках и белую шапочку.
«Как жаль, что невозможно вечно оставаться юной. Но как прекрасно достичь возраста, когда это перестает иметь значение. Без фильтра, без фотошопа и без массы всего, что мне приписывают», — подписала кадр Марина Зудина.
Одними из первых на публикацию откликнулись звездные подруги и коллеги Марины Зудиной Вика Цыганова и Дарья Мороз.
«Совсем не изменилась!» — отреагировала на снимок Вика Цыганова.
«Марина, прекрасная, с вашим днем! Восхищаюсь вашей красотой и профессионализмом! Желаю гармонии! Во всем!» — поздравила недавно отметившая 38-летие Дарья Мороз.
Напомним, на днях архивным снимком делилась певица Валерия. Она показала, как выглядела в первом классе.