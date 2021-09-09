Старший сын Олега Табакова поделился рецептом фарша для приготовления «эталонных котлет»

Ресторатор раскрыл секреты в беседе с телеведущим и своим другом Михаилом Ширвиндтом.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram разметил запись, на которой старший сын режиссера Олега Табакова Антон делится рецептом фарша для приготовления своих «эталонных котлет».

«Антон, ты у меня эталон по котлетам. Можешь сказать из чего фарш?» — задал вопрос товарищу Михаил Ширвиндт.

«Миша, это не воспроизвести. Индейка, куриные бедра, грибы сезонные, лук жареный, сливки, копченая паприка для запаха». Антон Табаков

«Хлеба нет?» — спросил несколько удивленный Михаил Ширвиндт.

«Хлеб? Какой хлеб? Не дай бог», — заметил Антон Табаков.

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Напомним, что Антон Табаков появился в первом браке режиссера с актрисой Людмилой Крыловой. Он начинал свою карьеру как актер, однако в конце восьмидесятых годов отошел от искусства и занялся ресторанным бизнесом. В 2018 году Антон Табаков неожиданно закрыл свой некогда успешный ресторан в Москве и уехал жить во Францию к жене и детям.

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