Богомолов представит в Театре наций современную версию пьесы Островского

10 сентября стартовала продажа билетов на новый спектакль Константина Богомолова в Театре наций. Муж Ксении Собчак готов представить зрителям свою версию пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

«Я нежно люблю Александра Островского, но никогда не ставил его пьес. И вот появилась прекрасная возможность зайти на эту территорию. В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» больше сатиры, чем мелодрамы. И мы постараемся использовать весь ее актуальный иронический потенциал», — цитирует режиссера сайт театра.

Пьеса рассказывает про авантюриста Егора Глумова, который за счет чужих слабостей и страстей пытается вскарабкаться на жизненный олимп. Богомолов перенес действие в наши дни, в мир столичной богемы, и показал, насколько нелепо выглядят некоторые современные люди в своем стремлении казаться тонкими и осведомленными в рассуждениях об искусстве и вечных ценностях.

Режиссер признался, что существенно переписал текст классика, добавив деталей от других авторов и лично о себя, но оставил заложенные Островским универсальные коды, которые работают и по сей день. Поэтому спектакль получился по пьесе XIX века, но о современной жизни. Ведь такие люди, как Егор Глумов, есть во все времена.

Постановка называется «На всякого мудреца». В ней заняты Александр Новин, Виктор Вержбицкий, Александр Новиков, Александр Семчев, Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Наталья Щукина, Григорий Верник и другие.

Премьерные показы пройдут 10, 11, 23 и 24 октября.

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