Рыжаков предложил малозанятым актерам заняться административной работой в «Современнике»

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков рассматривает возможность перевода малозанятых актеров на административную работу.

Как удалось выяснить журналистам, на днях в «Современнике» состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались текущие вопросы, а также предстоящие в новом сезоне гастроли. В какой-то момент Виктор Рыжаков выступил с достаточно неожиданным заявлением. Звучит оно буквально так: «Рассмотреть возможность предлагать редко задействованным в постановках театра штатным актерам выполнять административную работу в театре».

Отметим, что не исключен вариант, при котором актеры станут билетерами, гардеробщиками, а может даже администраторами. Пока каких-то внятных пояснений от Виктора Рыжакова на этот счет не поступало, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что страсти кипят а этом межсезонье не только в «Современнике». Так в театре имени Ермоловой режиссер Олег Меньшиков решил уволить порядка двадцати актеров. Не исключено, что дело в данной ситуации дойдет до суда.

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