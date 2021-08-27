Меньшиков не заплатил худруку Александринского театра около двух миллионов рублей за спектакль

Художественный руководитель знаменитого питерского Александринского театра режиссер-постановщик Валерий Фокин сообщил, что в Театре имени Ермоловой ему не заплатили за постановку «Честная женщина» с Мариной Нееловой в главной роли порядка двух миллионов рублей. Спектакль просто не состоялся.

Как отметил Валерий Фокин, к репетициям и подготовке постановки он приступил в конце 2019 года. В январе 2020 года в театре, к сожалению, не успели выпустить премьеру. Ее перенесли на пару месяцев, а затем случилась пандемия. По словам Фокина, в итоге проект он поставил в Санкт-Петербурге. «Честная женщина» сейчас идет в Александринском театре.

«Действительно, согласно контракту, я должен был получить за постановку этого спектакля около двух миллионов. Но не получил от Театра Ермоловой ни копейки, хотя репетировал больше месяца». Валерий Фокин

Напомним, что Олег Меньшиков уволил за последнее время из Театра имени Ермоловой 18 артистов. При этом они остались крайне недовольны таким положением вещей и собрали пресс-конференцию, где рассказала много нового о худруке, сообщает «Комсомольская правда».

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