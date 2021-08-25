Марина Неелова и Леонид Ярмольник сыграют в новом спектакле «Современника»

В октябре театр «Современник» представит зрителям первую премьеру нового сезона под названием «203–205». В спектакле Александра Жигалкина задействованы Марина Неелова и Леонид Ярмольник. Постановка будет состоять из трех историй про семейные пары, которые заехали в калифорнийский отель «Беверли Хиллз».

В каждом «эпизоде» создатели спектакля поднимут темы поиска счастья и исполнения мечтаний. Актерский дуэт Нееловой и Ярмольника наполнит постановку яркими образами и бурлящими эмоциями.

Как сообщает журнал «Театрал», премьерные показы пройдут в «Современнике» 21, 22 и 23 октября.

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