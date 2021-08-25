Олег Меньшиков и пресс-служба Театра имени Ермоловой ответили недовольным актерам

Среди сотрудников, попавших под сокращение, как выяснилось, не было народных и заслуженных артистов.

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков и пресс-служба культурного учреждения на официальном сайте ответили всем недовольным актерам.

В театре отметили, что риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, в частности, открыто обвиняют руководство и администрацию, чем порочат личную и коллективную репутацию театра.

В пресс-службе особенно подчеркнули, что среди актеров, которые попали на сокращение, не было народных и заслуженных артистов. Не тронули и людей предпенсионного возраста.

В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней. Кроме того, всем недовольным посоветовали искать правду в суде.

Напомним, что под сокращение в Театре имени Ермоловой попали 18 артистов. Причиной стали экономические трудности, вызванные коронавирусом.

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