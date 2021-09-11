Первый выход после воссоединения: Дженнифер Лопес появилась на ковровой дорожке с Беном Аффлеком

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес позировали на Венецианском кинофестивале. Таким способом пара официально подтвердила свое воссоединение.

Напомним, не так давно знаменитостей застали на совместной морской прогулке. Бывшие возлюбленные наслаждались жаркими погодой и поцелуем на яхте. Поклонники артистов тут же стали распространять фото по Сети. Они не могли поверить в воссоединение пары. К тому же, Лопес долгое время была в отношениях со спортсменом Алексом Родригесом.

После появления исполнительницы с бывшим избранником на ковровой дорожке кинофестиваля в Венеции сомнения фанатов были рассеяны. Аффлек приехал на церемонию, чтобы представить фильм «Последняя дуэль» с собой в главной роли. А Лопес прилетела, чтобы поддержать бойфренда.

На ковровой дорожке артисты нежно обнимали друг друга. На одной из фан-страничек Лопес появилось видео, где блондинка в белоснежном платье-футляре идет за руку с возлюбленным.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес спустя 20 лет вновь вступили в романтические отношения.

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