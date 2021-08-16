Девочки такие девочки: Лопес удалила фото с бывшим женихом из Instagram и отписалась от него

14 августа фанаты певицы Дженнифер Лопес заметили серьезные изменения на ее странице в Instagram. 52-летняя звезда отписалась от своего бывшего жениха, бейсболиста Алекса Родригеса и удалила все фотографии с ним. 46-летний спортсмен не сделал ответного хода: он по-прежнему подписан на Джей Ло и оставил на стене совместные фотографии.

Напомним, звездная пара начала встречаться в 2017 году. Позже они обручились и начали всерьез готовиться к свадьбе, но в апреле 2021-го у них произошел разрыв. Певица недолго горевала и вернулась к своему более раннему жениху, актеру Бену Аффлеку. Несколько месяцев они не комментировали свое воссоединения, но недавно их романтические отношения стали слишком очевидны, чтобы их отрицать. А брошенный Родригес остался не у дел и даже подписки в Instagram теперь недостоин.

Кстати, этим летом не раз была замечена около элитных особняков на продажу. Похоже, что звезда собирается купить новый дом и свить там себе уютное семейное гнездышко. Вот только с каким мужчиной?

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