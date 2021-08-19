«Это было идеально»: как Дженнифер Лопес поздравила с днем рождения Бена Аффлека

15 августа Бен Аффлек отметил 49-летие, многие в этот день недоумевали, что артист отпраздновал день рождения без своей возлюбленной Дженнифер Лопес. В то время, как она отправилась на светский девичник. Но, как сообщает информагентство ФАН, это не так. Джей Ло порадовала своего благоверного весьма милым сюрпризом, который пришелся по вкусу актеру.

Лопес купила любимому вкусный тортик, украсила его свечами и торжественно преподнесла его бойфренду. Аффлек был в восторге!

«Это было идеально и именно то, чего я хотел», — прокомментировал он.

О более серьезном подарке Бену от Джей Ло ничего неизвестно, зато сообщается, что актриса преподнесла его дочкам Вайолет и Серафины симпатичные и яркие украшения.

Напомним, недавно звезды провели прекрасный отпуск в Сен-Тропе. Там, на роскошной яхте, Лопес официально признала, что они с Аффлеком снова вместе.

Смотрите также