Неужели для Джей Ло?: Бена Аффлека заметили присматривающим кольцо на помолвку

Весной 2021 года голливудский актер Бен Аффлек воссоединился со своей бывшей невестой Дженнифер Лопес, хотя звездная пара долго не афишировала свой роман. Летом артисты отдохнули вместе на яхте, решили ряд жилищных вопросов, познакомили своих детей от других браков. Поклонники усиленно гадают: это просто короткая интрижка ради пиара, или же Бен и Дженнифер действительно образуют крепкую пару? А вдруг они даже поженятся?

Но слухи слухами, а на днях Аффлека сфотографировали в ювелирном магазине Tiffany. Он пришел туда со своей мамой и сыном. Бен пристально разглядывал кольца на помолвку. Снимки опубликовало издание Page Six.

Журналисты напомнили, что, когда в 2002 году актер делал предложение Дженнифер Лопес, он использовал розовый бриллиант Harry Winston в 6,1 карата, стоивший, предположительно, 2,5 миллиона долларов. К сожалению, свадьба тогда была отменена за день до торжества. Звезды заявили, что их отношения испортило пристальное внимание СМИ.

Но спустя много лет, обзаведясь детьми, знаменитые Беннифер снова вместе. И их вероятная свадьба, по-прежнему, является очень волнующим событием для американской прессы.

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