«Надеюсь, что олимпийские игры не превратятся в «Евровидение»: Авербух – о проигрыше Авериной

Хореограф Илья Авербух в Instagram заявил, что Олимпиады становятся все больше похожи на музыкальный песенный конкурс «Евровидение». Она превращается в инструмент политической борьбы. Его сердце с каждым спортсменом, кто услышал в свой адрес слова: «Вас здесь быть не должно!».

«Надеюсь, что олимпийские игры не превратятся в «Евровидение», где мы будем видеть судейство, в котором важнее из какой ты страны, а не какой ты спортсмен. Мы — россияне! И нас ничто не может сломить. Мы даже под Чайковского вместо гимна России будем гордо стоять на пьедестале». Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, Олимпиада позади, но позор судейству остался навсегда. В то же время он уверен, что россиян ждут новые победы. Он гордится каждым спортсменом, который отстаивал честь страны.

Напомним, что в конце Олимпиады разгорелся скандал. Дина Аверина в соревнованиях по художественной гимнастике стала второй, проиграв представительнице Израиля Линой Ашрам. Многие посчитали это несправедливым.

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