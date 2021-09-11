Гостевой брак: Пересильд и Учитель провели вечер вместе после слухов о расставании

Актриса Юлия Пересильд и отец двух ее дочерей режиссер Алексей Учитель провели вечер вместе. Они собрались по случаю дня рождения актрисы, которой 5 сентября исполнилось 37 лет. На торжестве были также их совместные наследницы, а также пара друзей с гитарой.
В окружении актрисы между тем сообщают, что Юлия Пересильд не делится тайнами личной жизни даже с близкими по сцене и кино коллегами.
«Никаких подробностей личной жизни Юля никогда не сообщала на работе. Она говорит в плане личной жизни только о дочках. Причин почему она не живет с мужем никто не знает. Но детей они воспитывают вместе!»
Ранее Юлия Пересильд в одном из интервью все-таки обмолвилась о своей личной жизни. Она отмечала, что ее дочери ладят с отцом и общаются с ним. При этом звезда отмечала, что пока так и не смогла встретить своего мужчину, который бы позвал ее замуж, сообщает «Комсомольская правда».
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