Как Юлия Пересильд готовится к реальному полету в космос для съемок фильма

«В театре крутят и посильнее»

Все меньше дней остается до запуска космического корабля «Союз МС-19» (день икс назначен на 5 октября 2021 года), в котором актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также командир корабля и бортинженер Антон Шкаплеров улетят творить историю. Вместе они должны снять часть драмы «Вызов» прямо на станции МКС, что будет беспрецедентным в истории кино событием.

Предполагается, что съемочная группа пробудет на орбите около двух недель. В марте творческая группа начала готовиться к полету. То, как проходит подготовка, зритель сможет увидеть в эфире Первого канала. Многосерийный проект «Вызов. Первые в космосе» покажет, как проходил кастинг на главные роли, каким испытаниям подвергались артисты, режиссер и дублеры.

Главная героиня «Вызова» — кардиохирург, вынужденная полететь на орбиту под давлением обстоятельств. Первая серия реалити посвящена начальному отсеву. Всего в проект было подано порядка трех тысяч заявок. Актрисы, спортсмены, фитнес-тренеры, балерина, летчик и многие-многие другие рвались в космос. Самым трудным стал технический этап отбора. Счастливчиков, прошедших первый этап кастинга, ждали медицинское обследование, проверка вестибулярного аппарата на вращающемся кресле (центрифуге) и уникальное психологическое тестирование.

— Я прошла тестовые испытания и в центрифуге выдержала перегрузку 8G, то есть, если вешу 60 килограммов, то нагрузка была 480 кило — это сильно давит на грудь, — вспоминала Юлия Пересильд. — Хотя в театре меня иногда посильнее крутят, и вверх ногами тоже… После были другие тесты. Например, на руку вешают коробочку с током, ты весь обклеен проводками, и специалист-психолог говорит: «Ничего не делайте».

Потом разрядом бьют по руке, и на экране всплывают графики: «8 единиц». Это значит, что данный разряд тока вызывает эмоциональный взрыв на восемь единиц. А потом ставят задачу успокоиться во время того, как идет электрический разряд. А дальше самое интересное — врач попросила без участия тока поднять эмоциональный заряд. У меня получилось это сделать до 7,8 единицы.

«Бояться бессмысленно»

Да, именно Пересильд показала лучшие результаты на тестировании, поэтому вместе с Аленой Мордовиной (дублер актрисы) была отобрана для полета в космос. Утвержденным режиссером стал Клим Шипенко, дублирует оператор Алексей Дудин. Оба работали над фильмами про космос — первый снимал «Салют-7», второй — «Время первых».

В настоящий момент все они тренируются в Звездном городке. Киношников уже обучили перемещаться по модели МКС в скафандрах, ознакомили с конструкцией корабля, объяснили, как подавать сигналы SOS с помощью солнечных датчиков и осуществлять аварийную высадку на воду.

— Я не выпендриваюсь и не называю себя будущим космонавтом, — трезво оценивает ситуацию Пересильд. — Даже если полечу, в лучшем случае это можно будет назвать профессиональным туризмом. Я — человек, которому повезло полететь в космос. Эта затея меня эмоционально будоражит. Хочется быть первыми и хочется снять хорошее кино. Так что мне интересно. Сложно что-то прогнозировать, никогда не знаешь, как организм отреагирует на то или иное испытание. Но бояться бессмысленно. Надо чем-то уже рисковать.

Запуск съемочной команды в космос запланирован на октябрь. До этого времени зрители будут регулярно знакомиться с этапами подготовки новоиспеченных космонавтов.

«Вызов. Первые в космосе»

С 5 сентября/22.00

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