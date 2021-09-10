«Самолет начинает падать»: Пересильд рассказала, как достигается невесомость на ее тренировках

10 сентября актриса Юлия Пересильд поделилась в социальных сетях видео своей тренировки в невесомости перед полетом в космос для съемок фильма «Вызов». На ролике видно, как звезда кино зависает в воздухе, обняв колени руками, а инструктор начинает вращать вниз головой. Женщина делает 19 кувырков за 17 секунд, не касаясь пола, после чего мягко приземляется на маты.

Лицо Юлии при этом светится счастьем и восторгом. Другие люди в кадре тоже веселятся как дети, плавая в невесомости.

37-летняя актриса отметила, что летала не в аэродинамической трубе — у летчиков-космонавтов свои способы ощутить невесомость.

«Это ИЛ-76. Мы резко поднимаемся, и самолет выключает двигатели и начинает падать, и на 23 секунды появляется невесомость. Потом опять поднимается и падает», — пояснила Юлия происходящее на видео в Instagram.

Звезда добавила, что ей и другим создателям фильма пришлось в сжатые сроки понять, почувствовать и выучить все аспекты жизни космонавтов. Это был тяжелый путь и физически, и психологически, а дальше будет еще труднее, но Пересильд старается не терять оптимизма и продолжает радоваться происходящему.

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